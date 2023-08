Inserito nella terza batteria che avrà inizio alle 21.08

Come al primo turno, così in semifinale. Simone Barontini assisterà alle altre batterie prima di scendere in pista per la sua. Stavolta non ce ne saranno sette come al primo turno, ma tre. Barontini è stato inserito nella terza e ultima batteria degli 800 metri, quella che avrà inizio stasera intorno alle 21:08 e che vede dentro Andreas Kramer (Swe), Mark English (Irl), Adrian Ben (Esp), Bryce Hoppel (Usa), Yanis Meziane (Fra), Max Burgin (Gbr) ed Emmanuel Wanyonyi (Ken), quest’ultimo favorito numero uno. I primi due si qualificheranno per la finale iridata assoluta all’aperto degli 800 (Q) più i due tempi più veloci (q) in programma poi sabato sera (ore 20:30). Impresa ardua, ma il mezzofondista dorico proverà a fare il numero. Nella seconda batteria che partirà alle ore 20:59 è stato inserito invece l’altro azzurro, Catalin Tecuceanu, assieme a Ostrowski (Pol), Ordonez (Esp), Arop (Can), Sedjati (Alg), Rowden (Gbr), Kipngetich (Ken) e Tual (Fra).