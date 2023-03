"Insulti razzisti a Goma: basta"

Un punto dal campo dell’Atletico Gallo, ma il Castelfidardo non canta. Anzi domenica è tornato a casa con tanta rabbia per una "direzione arbitrale poco attenta" come commenta il presidente biancoverde Franco Baleani. "Nel primo tempo il Castelfidardo ha tenuto in mano il pallino del gioco mentre nella ripresa, complice anche la nostra inferiorità numerica, l’Atletico Gallo ha fatto meglio – continua il primo dirigente biancoverde –. Alla fine il pareggio può starci come risultato, ma ancora una volta abbiamo assistito a un arbitraggio non all’altezza delle aspettative. Ci è stato negato un gol al 92’ con la palla che aveva varcato la linea di porta, poi anche la gestione dei cartellini da parte del direttore di gara è stata abbastanza discutibile: ci sta l’espulsione di Bandanera, ma le ammonizioni sono sempre sembrate molto a senso unico, con l’arbitro che è stato poco dialogante con i giocatori in campo. Non è la prima volta in stagione che assistiamo a direzioni non all’altezza delle aspettative. Speriamo che ci sia maggiore attenzione in tal senso da qui alla fine". E poi, come purtroppo accade troppo spesso, non sono mancati insulti razzisti. "Sono stati ravvisati anche alcuni insulti razzisti da parte dei tifosi nei confronti di Goma e questo dispiace molto".