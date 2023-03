"Insulti razzisti, comportamento inaccettabile"

JESI

di Giovanni Angelucci

"Se avevo mai assistito a episodi di razzismo come a Fossombrone, domenica, alla fine della partita? Sinceramente no, sono giovane non ho fatto tanti campionati ma un comportamento becero e violento nei confronti di un giocatore, in questo caso anche compagno di squadra, non l’avevo mai visto". Mattia Martedì è il capitano della Jesina che battendo a domicilio la Forsempronese ha dato il la alla reazione finale… al di sopra delle righe della tifoseria locale.

"E pensare che Kevin (Trudo, è di lui che si parla) era intervenuto per cercare di placare gli animi e riportare un minimo di serenità – rivive i momenti più concitati il capitano – è come se anche tutti noi fossimo stati provocati, siamo rimasti basiti non solo perché è un compagno e un amico ma perché certi comportamenti, anche se circoscritti a pochi individui, sono inaccettabili. Domenica sulla strada del ritorno Kevin è voluto rimanere in disparte, credo sia stato il modo per coinvolgere meno possibile i compagni, lui ha questa sensibilità, è un ragazzo d’oro e non a caso la squadra lo considera il più jesino degli jesini, anche per questo ha tutta la nostra stima e il nostro affetto".

Di fronte al penoso reiterarsi di certi atteggiamenti l’evento sportivo passa inevitabilmente in secondo piano.

"Capisco la rabbia e la delusione del pubblico di casa per una sconfitta non preventivata, anche per questo il disappunto e lo sfogo di fine partita ci possono stare – così il dg Gianfranco Amici – mai però superare certi limiti offendendo un giocatore e una persona da anni conosciuto per passione, serietà e correttezza. Solidarizzo con a stragrande maggioranza della tifoseria locale, pochi incivili non rappresentano in alcun modo una realtà da anni tra le eccellenze del calcio marchigiano". Una manifestazione di inciviltà, purtroppo tutt’altro che fine a se stessa, che in parte ha rovinato la gioia per il (sospirato) ritorno alla vittoria anche a Marco Strappini.

"L’aspetto più triste, non finisco mai di sorprendermi, è l’incapacità di quelli che stanno intorno di isolare e comunque prendere le distanze dai più violenti – non ha peli sulla lingua il mister leoncello –, sono sbalordito di fronte al reiterarsi di episodi vergognosi come questo e dal fatto che si provi continuamente a giustificarli con la cattiva educazione". Vien da sorridere, amaramente, pensando che alla base del vergognoso finale alberga la rabbia per una sconfitta ‘anomala’, la prima davanti ai propri tifosi, dei pesaresi. "Per vincere serviva una squadra vera, unita, col giusto temperamento che giocasse al calcio – accenno di sorriso del mister –, una vittoria che rilancia le nostre ambizioni ora però guai rilassarsi, concentrati solo sulla Maceratese".