"Io portabandiera? Sarebbe un grande onore"

"Parigi 2024 sarebbe l’epilogo unico di una carriera unica. Ho fatto tanti sacrifici, ho limato ogni millimetro mettendoci l’anima. Ho voglia di fare qualcosa di epico". Gianmarco Tamberi guarda alla stagione che verrà (i mondiali di Budapest e il prossimo anno i Giochi in Francia) con una rinnovata "ossessione". "Ma ora è positiva – sorride l’olimpionico dell’alto in un’intervista alla Federatletica – non è quella pesante che mi gettava pesi sulle spalle e che ho vissuto per Tokyo dopo l’infortunio a Rio. Adesso è un’ossessione che mi spinge a dare di nuovo il massimo e a bissare quanto fatto a Tokyo. Nessun saltatore è mai riuscito a vincere l’oro due volte consecutive ai Giochi olimpici: sarebbe bello entrare nella storia".

Quanto alla possibilità di fare il portabandiera dell’Italia "sarebbe un onore, mi viene la pelle d’oca solo al pensiero" la risposta di Gimbo, che nel giorno del 70esimo compleanno di Sara Simeoni, fa gli auguri alla grande campionessa del salto in alto. "Lei e Mennea sono i miti dell’atletica e dello sport italiano. Sono cresciuto con la loro ispirazione, chiunque faccia sport ambisce al massimo. Ha coinvolto tante persone grazie alle sue vittorie, ci sarà sempre da renderle onore".

E ancora: "Mondiali di Budapest, Europei di Roma e Olimpiadi di Parigi mi stanno stimolando da morire. È iniziata la seconda parte della mia carriera. Non durerà tanto quanto la prima, ma in questi due ultimi anni che mi mancano non vorrò avere nessun rimpianto. Sono molto più concentrato su quello che devo ancora fare, piuttosto che su quello che ho già fatto". Gimbo si è raccontato, tra passato, presente e futuro, in una lunga intervista su Atletica TV, la piattaforma streaming della Fidal. Sulla sua condizione attuale, il campione olimpico ha aggiunto: "Il mio corpo si stava ribellando, Istanbul rinuncia fondamentale e ora sto bene. Ho avuto mesi complicati da ottobre in avanti e dovevo risolvere i tanti problemi fisici che portavo dietro da tempo. Nel 2022 ho fatto una stagione con tantissimi dolori, il mio corpo si stava ribellando a quello che facevo. Su suggerimento del mio team sanitario ho capito che era fondamentale star bene se volevo saltare alto. Quindi evitare le indoor era la soluzione migliore per mettermi a posto fisicamente, seppur l’Europeo indoor fosse un’opportunità. Ma è stata una rinuncia fondamentale e adesso mi ritrovo a metà aprile ad aver fatto un test a Formia di altissimo livello, che mi ha dato conferme importantissime con ottimi salti che mi fanno ben sperare. Mi sono meravigliato. La condizione è ottima. Ma non ci possiamo sedere o cantare vittoria".

Da poco ha lasciato il papà come allenatore per farsi guidare da un nuovo team con Giulio Ciotti e Michele Palloni. "Con loro è cambiata la visione, la voglia. Mi sembro tornato a quando ero piccolo, a livello di motivazioni. Come fossi un ragazzo che ha voglia di dimostrare quello che vale".