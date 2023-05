"Io, prima allenatrice in campo di una squadra maschile di calcio"

Un sabato da ricordare per Melissa Marchetti da Castelfidardo. Nonostante la sconfitta del suo San Costanzo, ininfluente ai fini della classifica (già retrocesso in Prima Categoria), sul campo del Sant’Orso (Promozione girone A). Marchetti infatti ha guidato per la prima volta da primo allenatore, sul campo fanese, vista la squalifica di mister Crespi, Cavalletti e compagni. Un esordio storico quindi come head coach per l’allenatrice fidardense, 37 anni, approdata lo scorso anno al San Costanzo dove le quota rosa non mancano visto che in dirigenza c’è anche Jessica Bettini e come vice presidente Silvia Ghilardi.

Soddisfazione, perché "dopo aver fatto varie verifiche sono l’unica donna in Italia come vice allenatore di una squadra maschile in Promozione" confida Marchetti, classe 1986. Emozione e tanta per l’esordio come prima guida tecnica anche se solo per una giornata. "Sì, emozionata, ma anche concentrata, una partita che ho sentito molto. Perché sia la sottoscritta che i ragazzi ci tenevano a chiudere bene la stagione, nonostante la retrocessione. Per il morale, per il gruppo. Cosa ho detto ai giocatori prima della partita? Che dovevano stare tranquilli, sereni, concentrati. Non avevano nulla da perdere, si dovevano divertire. È stata una sfida equilibrata, con tante occasioni da gol. Peccato il gol subito su punizione nell’ultimo quarto d’ora. E per me peccato che sia iniziata e finita subito (sorride, ndr) visto che per noi era l’ultima giornata. Nella prossima che è l’ultima della stagione regolare osserveremo il turno di riposo. E’ stata comunque un’esperienza entusiasmante". Magari da ripetere e magari proprio come primo allenatore e non come vice.

"Mi piacerebbe allenare una prima squadra maschile, sarebbe una bella sfida, ma sono aperta a tutto, anche al calcio femminile, un movimento che sta crescendo molto. Le differenze tra maschile e femminile? La diversa struttura fisica". E allora a Marchetti non resta che attendere. "Aspetto delle proposte. San Costanzo? Mi sono trovata benissimo: con i ragazzi, con i tecnici e con i dirigenti, ma la distanza si fa sentire".

Marchetti prima di sedere in panchina ha giocato varie stagioni in A vestendo le maglie di Jesina femminile, Oristano, Senigallia, Flaminia e Real Lions Ancona tra calcio a 11 e a 5 per una ventina di anni, da attaccante, segnando sui 200 gol dopo aver iniziato a Passatempo. Poi quattro anni fa ha conseguito il patentino Uefa A, presso il Centro Federale di Coverciano. Nel 2021 l’esordio in panchina allenando nel settore giovanile a Filottrano e nella Jesina. Poi è storia attuale con l’avventura per la ragazza fidardense - laureata in criminologia e innamorata del calcio sin da piccolina "a quattro anni già calciavo un pallone" - a San Costanzo contattata da mister Baldelli.

