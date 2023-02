Iscrizioni sopra quota dodicimila: la pallavolo è in ottima salute

di Michele Carletti

La pallavolo marchigiana è in salute. Per lo stato attuale parlano i numeri e i risultati. Superati i 12mila tesserati per l’anno in corso, con le iscrizioni che sono ancora aperte: per l’esattezza il numero di aderenti è di 12.211, circa mille in più rispetto allo scorso anno.

"Un risultato ottimo – dice Fabio Franchini, presidente del Comitato regionale Marche – che testimonia anche il buon lavoro che le società stanno effettuando sul territorio. Questo numero di tesserati è riscontrabile negli anni prima della pandemia, quindi siamo molto soddisfatti, anche perché la stagione è ancora in corso e ci potrebbero essere dei sensibili incrementi" che andrebbero a migliorare ulterioremente gli attuali numeri. Anche da Roma dove si è svolta la 46ª assemblea straordinaria Fipav – Federazione italiana pallavolo – , in cui si è discusso delle modifiche allo statuto federale della Federazione e la presenza del volley marchigiano è stata notevole. "Voglio ringraziare per la presenza i delegati, le associazioni e le deleghe portate dal nostro territorio che è stato ampiamente superiore alla media nazionale, sfiorando l’80% (la media è stata del 71.5% degli aventi diritto), insomma una importante partecipazione". Tra le novità rilevanti l’abolizione del vincolo sportivo. Alla scadenza del tesseramento l’atleta sarà libero di rinnovare lo stesso con il medesimo associato o di chiedere il tesseramento con un altro associato. Saranno fatte salve le indennità o i premi, comunque denominati, che in tali casi sono previsti dai regolamenti federali.