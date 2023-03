"Italian Sportrait Awards": premiata Raffaeli

di Angelo Campioni

Sofia Raffaeli, oltre a vivere un moment-magic sta vivendo una favola che non finisce mai e che ogni ogni giorno si arricchisce di riconoscimenti e episodi positivi.

Il Vulcano cartaio continua a far parlare di sé, sia in pedana con la conquista di 2 ori e un argento in Spagna, sia al di fuori con partecipazioni in trasmissioni televisive e premiazioni per i suoi ripetuti successi e per essere la campionessa mondiale 2022 di Ginnastica Ritmica. Fine settimana con il botto prima la partecipazione a Marbella (sabato e domenica), poi lunedì 13 è stata premiata alla "Italian Sportrait Awards 2023" nella categoria rivelazione donne insieme ai migliori campioni olimpici, mondiali ed europei dell’Italia sportiva. Oltre al premio la "formica atomica" ha ricevuto la notizia che sarà protagonista di un libro a fumetti dove lei sarà la protagonista.

Un altro successo al di fuori dello sport dove Sofia si sta affermando sempre più spesso. "Forbes Italia" nella categoria "I volti dello sport e dello spettacolo" oltre a Jacopo Lazzarini, in arte Lazza, Alberto Cotta Ramusino, conosciuto come Tananai, ha inserito in quella dello sport con una menzione speciale la giovanissima Sofia Raffaeli (cinque ori ai Mondiali di Sofia) e Francesco Bagnaia, campione di MotoGP che ha riportato l’Italia sul tetto del mondo. Sofia Raffaeli, nel fine settimana ha difeso i colori italiani al Grand Prix di Marbella, in Spagna, dove ha vinto l’oro all’All around e al nastro e un argento alle clavette.

La campionessa mondiale ha chiuso la due giorni con stratosferiche performances sia il sabato dove ha stravinto nella classifica generale, sia la domenica con un altro oro (nastro) e un argento (clavette).

La 19enne fabrianese ha fatto suo il concorso generale con un incredibile 134.650 (cerchio 36.650 miglior punteggio, palla 34.500, clavette 34.500, nastro 29.00), con più di un punto (133.350) la bulgara Stiliana Nikolova. Prossimo impegno per Sofia e Milena Baldassarri nel fine settimana (17-18-19 marzo) per la prima prova di Coppa del mondo che sarà di scena ad Atene.

Nella città iberica nella categoria Junior valevole per il torneo Internazionale Andalucia Cup alla loro prima uscita in maglia azzurra Lara Manfredi (l’argento al cerchio, alle clavette e nella classifica generale) e Gaia Mancini (settima all’all-around e oro al nastro, accompagnate dalla tecnica Julieta Cantaluppi si sono dimostrate all’altezza della situazione.

Per la Ginnastica Fabriano è stato un fine settimana da incorniciare, infatti in Bulgaria per la Fenix Cup, ha ottenuto esaltanti risultati. Nella categoria Junior Anna Piergentili conquista l’oro all-around, alla palla, alle clavette e al nastro oltre al premio come migliore ginnasta e la più bella del torneo.

Nella categoria Senior all’around prima Milena Baldassarri, seconda Talisa Torretti, terza Loren D’Ambrogio, quinta Nicole Baldoni e ottava Virginia Tittarelli. Nelle classifiche per attrezzo Baldassarri conquista quattro ori, Torretti due argenti e un bronzo, D’Ambrogio due argenti, Baldoni un bronzo e buoni piazzamenti per Virginia Tittarelli.