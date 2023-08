Janus al via dopo la rivoluzione In campo solo due ’veterani’

La stagione 2023-24 della Ristopro Janus Fabriano prenderà il via il 21 agosto: il raduno è ormai una tradizione che ogni anno riunisce i tanti tifosi biancoblu. La giornata - si legge nel comunicato ufficiale della Ristopro - inizierà con le visite mediche di rito per tutti i componenti del roster, mentre nel pomeriggio (alle 18.15) sarà la volta della Palestra Mazzini, dove, dopo una riunione tra staff, società e giocatori, i tifosi avranno la possibilità di conoscere i componenti della Ristopro versione 202324. Un primo assaggio di Janus in attesa di vedere i ragazzi all’opera. Il roster della Ristopro per la stagione ’23-’24 è composto da giocatori esperti e da giovani talenti. Un mix ben assortito che può far bene in campionato; la squadra può essere la sorpresa di un torneo di serie B d’Eccellenza che si preannuncia molto competitivo. La rosa degli atleti per 810 rinnovata è composta dai riconfermati Stanic e Centanni, e dai nuovi arrivi Negri, Granic, Bedin, Bandini, Gnecchi, Rapini, Rapetti, Giombini.

"C’è tanta curiosità su che campionato sarà - esordisce coach Grandi - sicuramente a livello di talento e fisicità si avvicinerà di più a una A2 piuttosto che alla vecchia sere B. Dovremmo affrontare la stagione con grande umiltà, lavorando con costanza e sacrificio per cercare di alzare il nostro livello settimana dopo settimana". "Sulla carta - continua l’allenatore cartaio - ci saranno 4 o 5 squadre di un livello superiore a tutte le altre, poi una fascia intermedia dove regna grande equilibrio e contro quelle squadre vogliamo provare a competere ad armi pari, consapevoli che per farlo dovremmo lavorare duramente per creare una forte identità di squadra. Dobbiamo partire da una buona base difensiva - conclude Grandi - per poi riuscire in attacco a sfruttare al meglio le nostre qualità. Come sempre sarà fondamentale trovare i giusti equilibri. Abbiamo già fissato due amichevoli prima della supercoppa: sabato 2 settembre ad Ancona e mercoledì 6 a Cerreto contro Matelica".

Angelo Campioni