Jesi, al circolo cittadino torna l’Itas Open Yalos cup di tennis

Jesi (Ancona), 30 Giugno 2023 –Al via il torneo estivo che da dieci anni anima i campi da tennis del circolo cittadino di Jesi. Da domani fino al 15 luglio con 180 iscritti di cui circa 60 seconde categorie e un montepremi 5mila euro, si svolgerà la decima edizione del torneo rappresenta un’ottima testimonianza del buon nome della competizione, nata da un’idea del dottor Simone Cola, agente Itas e sostenuta dal Circolo Cittadino prima tramite l’ex presidente Gianluca Mucelli e oggi sostenuta dal neo presidente Paolo Crognaletti. Per Alessandro Carbonari, maestro che dirige la scuola di tennis del circolo “quest’anno abbiamo mantenuto ottimi risultati. Questo torneo ha un’importanza fondamentale per promuovere la nostra scuola, una vetrina importante per tutti i bambini e i ragazzi che si stanno avvicinando a questo sport e, soprattutto, lo è per il settore ‘Accademia’ con la T- Zone Accademy nata da un paio d’anni al Circolo. Qui i giovani agonisti si possono confrontare con gli atleti del torneo, senza dimenticare il valore che esso rappresenta per il movimento tennis della città e per i soci del Circolo. Per questo un ringraziamento va alle imprese che, con grande sensibilità, ci sostengono” “Queste giornate di competizione -prosegue Carbonari - sono un’occasione per valorizzare l’attività sui campi della scuola tennis, e andare avanti con il lavoro, sia dal punto di vista degli allenamenti che dei tornei”. “Se penso che sono già passati 10 anni e che ancora siamo qui – aggiunge Simone Cola -, con lo stesso entusiasmo di sempre , non posso che esprimere la mia soddisfazione e il ringraziamento a tutti quanti hanno in qualche modo collaborato in questi anni. Desidero poi ringraziare Marco Castellani , titolare della Yalos srl di Camerata Picena, che, da due anni , ha voluto affiancarsi come main sponsor del torneo”. Sarà operativo un chiosco bar nel parco tennis del Circolo per aperitivi e apericene per partecipare a piacevoli serate di sport di alto livello, in compagnia. A premiare i vincitori saranno l’assessore allo Sport del Comune di Jesi Samuele Animali, autorità sportive e personaggi del mondo dello sport. I Partner: