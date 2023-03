Jesi, la Judo Samurai organizza una sfida sportiva antirazzista

Gli atleti jesini sul podio dei campionati in Albania

Jesi (Ancona), 16 marzo 2023 - Due atleti jesini della Judo Samurai sul gradino più alto ai campionati in Albania, il 5 marzo scorso. Bitri Klajdi e Bitri Zenel hanno vinto, il campionato albanese 2023, rispettivamente nelle categorie 66 Junior (Klajdi) e 60 Junior (Zenel). Due judoka italiani, nati e cresciuti a Jesi, ma con la doppia nazionalità (grazie ai genitori entrambi albanesi, hanno ottenuto questo importante risultato). Per Bitri Klajdi è la riconferma, perché anche nel 2022 aveva vinto i campionati Albanesi e quest’anno si è ripetuto.

Cresciuti judoisticamente nel vivaio della Judo samurai Jesi, i due fratelli hanno dato prova di grande temperamento e ottima preparazione, vincendo tutti gli incontri per Ippon (vittoria prima del limite di tempo). Due bravissimi ragazzi perfettamente integrati nella società jesina che fanno competizioni anche in Italia con ottimi risultati agonistici.

Questo importante traguardo giunge a proposito perché il 23 marzo al Palatriccoli di Jesi, la Judo Samurai, organizza un incontro-evento “Italia- Albania” a squadre di judo per celebrare il gemellaggio tra la società jesina e il più grande e importante club di Judo di Tirana.

L’evento, ripreso anche da Rai 3 è inserito nelle attività del Progetto T.E.J. (Treining Education Judo) approvato e finanziato dal dipartimento per lo Sport della Presidenza della Repubblica del Consiglio dei Ministri, per ricordare la giornata/settimana mondiale contro le discriminazioni in generale e del razzismo in particolare.

L’evento fortemente voluto anche in seguito agli insulti razzisti che hanno travolto nei giorni scorsi il giocatore della Jesina Trudo vedrà un allenamento collegiale con diversi club marchigiani e il club albanese, poi ci sarà, a cura di un'attrice, la lettura di un brano del libro “il razzismo spiegato a mia figlia” dello scrittore Tharar Ben Jelloun, e infine l’incontro a squadre di Judo tra la Judo samurai Jesi e il club Tirona di Tirana.