Jesi ’70 chiude l’anno in bellezza "In arrivo una stagione importante"

La vittoria beneagurante di Livorno (27 a 12) per chiudere col pollice alto l’anno agonistico, prezioso propellente per alimentare i buoni propositi per il nuovo anno. La vigilia di Natale regala l’ultimo successo esterno del campionato al Rugby 70. "Abbiamo dimostrato di essere una squadra che sa farsi rispettare anche in trasferta - il compiaciuto commento di coach Marco De Rossi dopo la trasferta toscana –. Eravamo partiti con l’obbiettivo di una tranquilla salvezza siamo sesti in classifica (18 punti alle spalle di Modena, Viadana, Florentia, Bologna e Firenze) e abbiamo avuto un risultato insperato alla vigilia che premia l’impegno e la grande voglia dei ragazzi e della società. Alla ripresa del campionato (il 22 gennaio prossimo), troveremo San Benedetto per un derby verità decisivo per mantenere, e possibilmente migliorare, la nostra classifica". A confortare e supportare le buone intenzioni del tecnico Luca Faccenda arriva la sua conferma alla guida della società. "Chiudiamo un anno che ci ha regalato tante soddisfazioni e puntiamo a una nuova stagione importante all’insegna della sostenibilità – illustra gli obbiettivi più immediati il presidente – l’arrivo di De Rossi ha dato nuovi stimoli e nuovi impulsi, i risultati sono stati superiori alle aspettative e ora abbiamo il dovere di provare a confermarci nel ruolo di prima forza del campionato alle spalle delle big". L’argomento che più sta a cuore, il vivaio e i suoi prodotti più recenti: Filippo Barbacci, scuola fabrianese ma formato nel vivaio jesino approdato a Rovigo dopo la convocazione nell’Under 19 azzurra e il talento rosa Nicole Maria Cordova convocata nella Under 17. Tante le manifestazioni che convoglieranno centinaia di giovani rugbisti nella struttura di Via Mazzangrugno individuata dalla Fir tra i sette poli di sviluppo Under 17-18 in tutta Italia. "Oltre al tradizionale torneo Federico II, a maggio – si compiace il presidente – il nostro impianto ospiterà il Memorial Leonardo Mussini riservato agli Under dai 5 ai 13 anni che porterà a Jesi oltre novecento ragazzi con i loro accompagnatori per una grande festa di rugby". Per l’anno che verrà il rugby 70 continua a tenere alta il vessillo dell’impegno sociale: tra i progetti una nuova e più sostenibile illuminazione del campo da gioco, riduzione della produzione di rifiuti, la ricerca di partner e sponsor per la realizzazione di un percorso ciclabile che colleghi la struttura di Mazzangrugno al quartiere Minonna: le strade del rugby sono infinite…

Gianni Angelucci