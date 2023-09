Jesi Academy, la squadra sbarca in Comune: "Un legame importante tra società e città"

La squadra di basket - guidata dal main sponsor Daniele Ciaccafava che incontra il primo cittadino Lorenzo Fiordelmondo e il suo vice, nonché assessore allo sport, Samuele Animali, nell’aula consiliare del Comune. Un classico che, dopo cinque anni – l’ultima volta Tommy Rinaldi era il capitano, Damiano Cagnazzo l’allenatore, il primo cittadino si chiamava Massimo Bacci, l’assessore Ugo Coltorti – si rinnova, complici pandemie di vario genere, non solo di ordine sanitario, anche a Jesi. "Un legame importante che torna a essere ancor più stretto tra società e città – l’auspicio del sindaco a giocatori e tecnici – una tradizione che si rinnova perché per gli jesini il palasport è da sempre un luogo di incontro speciale, un ambiente speciale dove si svolgono eventi speciali".

"L’anno scorso – tiene a ricordare il primo cittadino – ho assistito ad una sola partita, quella con Fabriano (mormorio di compiacimento in sala; ndr) l’auspicio è che quest’anno possiate ripartire da lì". Su futuro prossimo e prospettive a medio lungo termine questi i pensieri telegrafici degli addetti ai lavori. "Abbiamo lavorato e investito tanto per provare ad arrivare più in alto possibile – non smentisce i propositi di grandeur il main sponsor Daniele Ciaccafava – la squadra c’è, i ragazzi sono pronti, adesso tocca a loro".

"Dove possiamo arrivare? Innanzi tutto ci servirà maggior solidità soprattutto in difesa, se saremo bravi e fortunati potremmo aspirare alle zone alte della classifica – non si sbilancia coach Ghizzinardi che, come capitava a Velasco ai bei tempi, nel tempo libero non disdegna qualche ‘vasca’ lungo corso Matteotti per tastare il polso al popolo del basket – alla fine dell’anno scorso c’era stata una buona risposta di pubblico, quest’anno parlando con la gente noto maggior interesse, sono fiducioso". Sibillino, ma fino a un certo punto, il neo capitano, lo jesino (doc) Antonio Valentini.

"Sarà un campionato durissimo e molto livellato mi aspetto momenti di alti e bassi, di sicuro chi vorrà batterci dovrà sudare le sette camicie".

E’ di ieri la notizia che, perdurando l’indisponibilità del centro titolare Giacomo Filippini, la società si è premunita ingaggiando a gettone l’ala forte Francesco ‘Ike’ Ihedioha classe 1986 197 cm. Ha giocato a Jesi (stagione 2017(18) lasciando un buon ricordo. Se riprenderà da dove ha lasciato, non è detto che non possa rimanere fino al termine della stagione.