Jesi: C1 con l'handicap impianto, la sfida della Pallanuoto

Ricordate il famoso, ai limiti dell’abusato d’accordo, discorso motivazionale di Al Pacino ai giocatori nel mitico monologo conclusivo di "Ogni maledetta domenica"? Alla Pallanuoto Jesi, che ha appena ripreso i corsi di nuoto nella piscina Federico II, le motivazioni non mancano, tutt’altro, basta sentire programmi e progetti del presidente Gianluigi ‘Gigio’ Traini e del responsabile del settore giovanile Dusan Vidovic.

Il problema sono i centimetri invocati da Al Pacino-coach che qui, ahimè, diventano addirittura metri: in lunghezza, larghezza e... profondità. Quelli insomma, avrete capito, che difettano nelle piscine cittadine impedendo alle società di pallanuoto una regolare attività ai massimi livelli.

Per una partita di un campionato nazionale le misure richieste sono 33x21 (e 2 di profondità), a Jesi non si va oltre i 25 metri x 12 del Federico (staccata, se pur di pochi centimetri, la Comunale). Ne consegue che la prima squadra, anche quest’anno iscritta al campionato di serie C1, continuerà il suo peregrinare per ‘i campi’ della regione (Chiaravalle, Osimo, Moie per gli allenamenti, Ancona per le gare di campionato) nel momento in cui la buona notizia arriva dal settore giovanile, a rischio estinzione dopo la pandemia di nuovo in sella dopo l’accordo con la direzione del Federico II.

Una quindicina di teenagers iscritti alla disciplina che, va detto e riconosciuto, riesce come poche a formare l’uomo e l’atleta in una crescita costante fisica e mentale. Il rilancio della pallanuoto jesina è stato celebrato in settimana al Federico II, l’auspicio è che i futuri emuli dei campioni del Settebello diventino così bravi che, hai visto mai, una piscina come si deve, con le misure giuste, va a finire che gliela costruiscono davvero...

Gianni Angelucci