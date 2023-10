Jesi contro Mestre per il riscatto. Ghizzinardi cerca l’amalgama

Quaranta minuti contro Mestre (Palatriccoli stasera palla a due ore 20.30) per provare a dare una risposta a una serie di domande di, peraltro, niente affatto facile risposta. La prima: bastano 80 minuti (vs Roseto e Chieti) per giudicare pregi e difetti di una squadra di pallacanestro? 2) basterà il rientro - tutt’altro che scontato e di certo non a breve termine - di Giacomo Filippini l elemento più prestante sotto l’aspetto fisico atletico, per ovviare alla manifesta inferiorità sotto le tabelle dei lunghi leoncelli.

3) riusciranno i nostri eroi a trovare valide alternative al duo Varaschin Rossi, gli unici in grado di trovare con confortante continuità la via del canestro avversario?

Una prima, parziale, risposta a questi, ed altri inquietanti quesiti, proveranno a darla stasera i ragazzi di coach Ghizzinardi chiamati a riscattare la figura barbina di 72 ore prima in terra d Abruzzo.

Operazione resa possibile e realizzabile, contro una squadra che viaggia a punteggio pieno, da tutti pronosticata nel poker delle big che si contenderanno i primi quattro posti alla fine della stagione. Formazione ambiziosa questa Gemini Mestre capace di un avvio di campionato da applausi iniziato con il colpo grosso della vittoria in casa di un altra big, la raggisolaris Faenza (80 a 72) e bissato dal successo roboante dell ultima domenica nel derby Veneto contro Vicenza letteralmente sepolta da una valanga di canestri (94- 66) In attesa di possibili (auspicabili?) interventi sul mercato giocatori - ancora libero il posto del comunitario - la società potenzia il reparto comunicazione’ La basket Academy Jesi - si legge nella nota - amplia lo staff di comunicazione inserendo nel proprio organico il videomaker Jacopo Brunori la struttura di comunicazione guidata per il decimo anno dal responsabile Paolo Rosati che già si avvale della collaborazione del social media management Nicolo’ Pierandrei aggiunge la figura del videomaker affidandosi all’ esperienza e all estro del giovane Jacopo Brunori. In continuità con quanto già posto in essere nella scorsa stagione il fotografo ufficiale sarà Augusto Giglietti.

Gianni Angelucci