JESI: Damiano Ricci, un Talento della Boxe: Vittoria al Torneo Nazionale Alberto Rita

Frequenta il terzo anno del liceo scientifico Leonardo Da Vinci di Jesi, durante l’estate si paga le vacanze facendo il cameriere, nel tempo che rimane, allenamenti in palestra a parte – a quelli non si rinuncia proprio – fa l’animatore del gruppo scout di Moie. Diciassette anni, ciuffo sbarazzino, sorriso disarmante. E pure bravo a scuola. Il classico bravo ragazzo, insomma. Mai fidarsi delle apparenze, però. Perché Damiano Ricci, famiglia di Maiolati Spontini, da cinque anni ‘tira’, e con apprezzabili risultati, assicura il suo allenatore Lorenzo Alessandrini, di boxe. Categoria 60 kg. Domenica scorsa ad Assisi Damiano si è imposto nel torneo nazionale Alberto Rita battendo in finale il pugliese Cavaliere e il toscano Matia Cucini. "Grande mobilità, tecnica non comune – si compiace il maestro Alessandrini, da 15 anni alla guida della Pugilistica Jesina che anno scorso ha festeggiato i cento anni di attività – un autentico fighter, uno di quei pugili che amano attaccare avanzando continuamente contro l’avversario". Per la pugilistica un bilancio prestigioso, un tris di medaglie completato dall’oro di Vincenza Maio e dal bronzo della schoolgirl Marta Kolodziej. Per il maestro Alessandrini l’ennesima gratificazione in una disciplina che, numero di iscritti alla mano, sembra conservare il fascino dei tempi migliori. Perché lo fa, maestro? "Per provare a regalare ancora oggi una speranza a tanti ragazzi…".

Gianni Angelucci