Jesi e Matelica in parità, gara 3 vale tanto

Vigilia di gara 3 della sfida playoff in tra Jesi e Matelica (palasport di Castelraimondo, oggi palla a due alle 20.30). Serie in parità, 1 a 1 dopo la incoraggiante vittoria dell’altra sera: coach Ghizzinardi cosa è cambiato rispetto alla prima partita? "Sicuramente ci siamo espressi meglio a livello offensivo – non ha dubbi il tecnico leoncello – abbiamo migliorato la circolazione di palla e difeso meglio rispetto a domenica sera". L’inizio di gara 2 era stato a dir poco preoccupante, quasi 40 punti subiti nei primi dodici minuti. Per chi gioca in casa difficile salvare lo scalpo … "Loro venivano da una vittoria ed erano scesi in campo baldanzosi sicuri di loro stessi, noi al contrario abbiamo iniziato troppo morbidi in difesa poi abbiamo registrato alcune cose e alla fine la differenza si è vista. Per quanto riguarda la difesa mi sento di dire che una volta abbiamo preso 71 punti, un’altra 70 … stavolta ne abbiamo fatti 86 sta tutta qui la differenza". Notiziona: la squadra ha tirato col 77.1% da due (2735), manco in Eurolega. "In gara1 abbiamo commesso troppi errori da sotto, segno che era venuto a mancare qualcosa a livello di condizione, intensità, durezza: adesso che si riparte da zero non resta che rimboccarsi le maniche e prepararsi alla battaglia che sicuramente ci sarà". Si può parlare di squadra che ha ritrovato le sue certezze? "Parlerei invece di una squadra che deve pulire ulteriormente il suo gioco: se riusciamo a farlo e ad esprimere la nostra pallacanestro, possiamo fare bene".

Gianni Angelucci