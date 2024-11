Jesi, ecco le tesi di laurea sulla città: incontri in biblioteca

Jesi (Ancona), 6 novembre 2024 - Su impulso dell’assessore alla cultura e alla memoria storica Luca Brecciaroli, la Biblioteca Planettiana ha organizzato a Palazzo della Signoria due incontri che hanno l’intento di “porre in evidenza e presentare alla collettività il valore dello studio e della ricerca da parte di giovani laureati, soprattutto in ambito locale”. La presentazione sarà curata da ciascun partecipante che illustrerà il proprio percorso di ricerca inerente in tutto o in parte su Jesi e sulla Vallesina, e i risultati raggiunti con le rispettive tesi di laurea, condividendoli con la cittadinanza. Si inizia venerdì prossimo, alle 18.30, con la prima sessione durante la quale interverranno Francesca Rachetta, che presenta la propria tesi di laurea magistrale “Dalla storia alla memoria: la commemorazione del secondo conflitto mondiale ad Ancona e Jesi negli anni ’50 - ’60” (Università di Bologna); Valentina Pietrangeli, con la tesi di laurea magistrale “Il Fascismo in periferia: gli anni trenta a Jesi e in Vallesina” (Università di Macerata); Caterina Fabbracci, con la tesi di laurea magistrale “I lavori donneschi per la salvezza dell’onore delle pupille del Conservatorio della Divina Provvidenza di Jesi” (Università di Macerata); per finire con Melissa Pasqualini, che presenta il lavoro progettuale, svolto quale tesi di laurea magistrale ed applicato agli spazi del complesso di Sant’Agostino (piazza Colocci), “ADD-UP. Sistema costruttivo leggero e reversibile per l'uso temporaneo dello spazio pubblico” (Università di Camerino). Il 16 novembre, poi, a partire dalle ore 17.30, sarà la volta di altri quattro elaborati: Ilaria Antonelli parlerà della tesi di laurea magistrale “Dall'archivio Giuseppe Pianetti della Biblioteca comunale Planettiana di Jesi: indagini sulla corrispondenza” (Università di Macerata); Meri Petrini, bibliotecaria della Planettiana, presenterà l’elaborato finale di master di 2. livello “Le ragioni di una scelta: caso studio sul trattamento catalografico della raccolta Avvisi e Gazzette della Biblioteca Planettiana di Jesi (Università di Bologna); Gloria Sopranzetti esporrà la tesi di laurea magistrale Percorsi e relazioni nelle Marche di Angelo Colocci: tra testimoni manoscritti e libri a stampa” (Università di Macerata); Francesca Allegra Nardi presenterà la tesi di laurea magistrale “I monumenti funebri di Angelo e Piersimone Ghislieri già nella chiesa di San Floriano a Jesi” (Università di Siena). L’ingresso è libero ed aperto a tutta la cittadinanza.