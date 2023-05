Jesi esulta

"Qualcuno aveva parlato di uno spareggio per non retrocedere io dico che noi e Matelica abbiamo dato vita a un bellissimo playoff con obbiettivo una serie B più prestigiosa e competitiva. Avevamo di fronte una squadra che nel girone di ritorno aveva vinto tantissimo, complimenti ai miei giocatori per aver saputo reagire da uomini veri nei momenti difficili anche sotto l’aspetto psicologico. Bravi davvero, il merito è tutto loro... poi lo sappiamo, Jesi è una piazza storica del basket, meriterebbe di più ma in questo momento siamo felici così". Dopo i fuochi d’artificio di gara4 che ha sancito la promozione General Contractor (al termine di epica e sportivissima battaglia - complimenti a Alberto Provvidenza ala dell’Halley, invitare gli arbitri a correggere un fischio sbagliato facendo assegnare un possesso, decisivo, agli avversari nei secondi finali della contesa è roba per spiriti liberi) coach Marcello Ghizzinardi così commenta la serie al calor bianco che ha dispensato tensioni ed emozioni, due partite al supplementare e una persa, dalla General, di un punto. Un anno fa l’Aurora fu costretta agli straordinari per mantenere la categoria, stavolta per salutarla e salire nella B nuova di zecca (due gironi al posto di quattro) il copione si è ripetuto: sconfitta in gara1 al Palatriccoli, pareggio e doppio golpe esterno per il 3 a 1 finale (solo a titolo di curiosità nelle fila dell’avversario di turno, Civitanova l’anno scorso, tale Riccio professione bomber da 25 unti a partita, evidentemente non abbastanza per l’Aurora). Che venerdì festeggerà con la tradizionale cena al ristorante Tabano. Per parlare di un futuro che non è escluso possa riservare novità.

Gianni Angelucci