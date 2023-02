Jesi-Fabriano, tutto il fascino del derby

FABRIANO

Dopo la grande serata contro Faenza che ha permsso alla Ristopro di rraggiungere il secondo posto, ecco che arriva il derby contro Jesi. "Con Faenza partita super – afferma coach Daniele Aniello – ma soprattutto prova di grande carattere contro una squadra di alto livello in attacco e con una grande fisicità. Con Jesi ovviamente sarà una gara particolare ed i due punti in palio varranno molto più del semplice valore numerico". "Dobbiamo – continua l’allenatore cartaio – essere capaci di trovare i nostri equilibri nei vantaggi che avremo in attacco, ma anche essere bravi a contrastare le loro grande qualità nella metà campo offensiva". "Sarà bello – conclude Aniello – ritrovare Roberto e Daniele giocatori top per questo livello, ma Jesi non è solo Merletto e Marulli; oltre ad essere ben allenata, ha anche un roster importante". Dopo il capo allenatore ecco le parole del Direttore Generale Paolo Fantini: "Faccio un salto indietro alla vittoria con Faenza, per l’ennesima prova sopra le righe della Ristopro, contro una squadra forte ed attrezzata, per quanto priva di un ottimo giocatore come Poggi. Una vittoria che ci vede al secondo posto. Un risultato che dopo 23 di stagione regolare è ben al di sopra dei pronostici iniziali. Adesso è tempo di pensare al prossimo impegno che avrà un fascino particolare, perché sappiamo essere una partita attesa da tutti i nostri tifosi, una gara che richiama alla memoria i derby di qualche anno fa". "Oggi – continua Fantini – i tempi sono diversi, così come le situazioni legate ai due club, tuttavia è facilmente immaginabile che la partita si disputerà in ambiente caloroso con tanti nostri tifosi al seguito". "Proveremo – conclude – a dare del nostro meglio per portare a casa altri due punti che sarebbero pesantissimi per il raggiungimento del nostro obiettivo, ma avremo di fronte un avversario ostico e difficile".

Angelo Campioni