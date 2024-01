Jesi, Gianmarco Coppari rientra e centra subito la vittoria a Trento

Jesi (Ancona), 25 gennaio 2024 - L’atleta jesino della Judo Samurai, Gianmarco Coppari dopo un anno di stop dalle competizioni, dovute a un delicato intervento chirurgico al ginocchio, rientra e centra subito la vittoria al Trofeo Internazionale Città di Lavis –Trento. Un primo incontro iniziato in salita, soprattutto dovuto alla prolungata assenza dalle gare, comunque vinto per ippon, poi un secondo incontro vinto e la finale sempre vinta per ippon. Un inizio dell’anno promettente per il judoka jesino che si allena alla palestra di Judo al Palasport di Jesi e un importante tassello per le competizioni future. Intanto alla Judo Samurai Jesi stanno predisponendo tutto per l’arrivo di un tecnico giapponese che contribuirà sicuramente ad alzzare il già alto livello del judo in città. Lui è Yusho Oshima della prestigiosa Università Tsukuba di Tokio-Japan. Ha 25 anni ed è arrivato quinto al campionato assoluto del Giappone, terra di campioni leggendari nel judo. “Laureato in Scienze Motorie viene a portare esperienza, tecnica e modi di allenamento tipicamente nipponici – spiegano dall’associazione sportva -. Si fermerà a Jesi per 4 mesi. Saranno 4 mesi intesi di allenamenti e stage, occasione non solo per la pratica del judo ma anche per conoscere tradizioni, costumi e cultura dell’estremo Oriente nella nostra città”.