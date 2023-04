Jesi gioca d’anticipo, serve l’impresa sul campo della capolista

Giornata numero 25 nel girone C di serie B, decima del girone di ritorno, con le nostre formazioni sul parquet tra oggi e domani. Inizia per prima la General Contractor Jesi, nel gruppo delle quinte a 26 punti a due sole lunghezze dal Piacenza che, quarto, al momento sarebbe ammesso alla futura B Elite senza passare per gli spareggi play-off. Jesi però oggi in anticipo ha un compito difficilissimo al PalaSojourner, dove, agli ordini dei siciliani Rubera e Licari, prova il colpo contro la dominatrice del girone Real Sebastiani Rieti. Per i laziali parla la classifica: sono primi con 42 punti, frutto di 21 vittorie ed appena 2 sconfitte, curiosamente entrambe maturate contro la Ristopro Fabriano. Rieti sta dominando il campionato, Jesi però cerca il quarto posto: si gioca alle 20.30 odierne. L’altro anticipo della giornata è quello tra Empoli e Matelica, che si gioca alle 21.

Tutte domani alle ore 18 le altre partite, con due delle nostre impegnate: in casa Luciana Mosconi Ancona e Goldengas Senigallia, mentre osserva il turno di riposo la Ristopro Fabriano, che si ferma per il numero dispari di squadre conseguente al ritiro dal torneo del Firenze. Per Ancona e Senigallia match simili e per entrambe delicati. La Luciana Mosconi, anch’essa a 26 punti, ha l’occasione dell’aggancio in casa contro il Piacenza, in quello che è un vero e proprio scontro diretto per il quarto posto: all’andata gli emiliani vinsero 81-79, dunque ribaltare anche la differenza canestri con un +3 potrebbe essere vitale sul lungo periodo. Al PalaRossini arbitrano De Ascentis di Cremona e Castellano di Legnano. Proprio per l’indisponibilità durante la settimana del palasport di Passo Varano i dorici si sono allenati anche fuori Comune, a Osimo: "all’interno dei confini comunali si fa sempre più fatica a svolgere un’attività regolare", sottolinea il club nella propria pagina facebook.

In casa pure la Goldengas, rinfrancata da ben quattro successi consecutivi che hanno rimesso in piedi una classifica che non si era messa benissimo: Senigallia è al momento ottava, ma con 24 punti vede a sua volta vicinissime Jesi e Ancona a 26, dove c’è però pure Ozzano, che scende domani al PalaPanzini: dunque anche quello della squadra di Filippetti è uno scontro diretto per agganciare chi sta davanti accorciando ulteriormente una classifica già cortissima in mezzo ed aperta ad ogni soluzione. All’andata Ozzano vinse 84-70, un +14 pesante in ottica di doppio confronto benché maturato interamente al supplementare dopo 40’ chiusi sul 70-70. Al PalaPanzini arbitrano Giustarini di Grosseto e Mariotti di Cascina, ancora assente il miglior marcatore del torneo Santucci. Mercoledì prossimo, in serale, di nuovo tutti in campo per il turno infrasettimanale, col derby del PalaTriccoli tra General Contractor Jesi e Goldengas Senigallia.

Andrea Pongetti