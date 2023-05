Jesi ha bisogno di almeno un punto per festeggiare

Giornata decisiva per conquistare la salvezza per Jesi (B1 femminilegirone D) che salirà sul campo di Campagnola Emilia, avversario che insegue la Pieralisi con tre punti di distacco. Jesi dovrà conquistare almeno un punto per festeggiare la salvezza diretta. Obiettivo della permanenza in categoria invece già conquistato in anticipo dalla Clementina che nell’ultima uscita in campionato giocherà in casa ospitando a Castelbellino Cesena.

B1 femminile (girone D), 25^ giornata.

Altino-Tieffe Modena 3-0, Cesena-Ravenna 3-2, Jesi-Volley Modena 3-0, Forlì-Imola 1-3, Trevi-Clementina 2-3. Corridonia-Bologna 3-0. Ha riposato: Campagnola Emilia.

Classifica: Bologna 62; Altino 49; Imola 45; Cesena e Ravenna 38; Forlì 37; Clementina 35; Trevi 34; Jesi 33; Campagnola Emilia 30; Corridonia 29; Tieffe Modena 12; Volley Modena 8. Prossimo turno. 06052023 (ore 18). Campagnola Emilia-Jesi, Clementina-Cesena, Volley Modena-Forlì, Ravenna-Trevi, Tieffe Modena-Corridonia, Imola-Altino. Riposa: Bologna.