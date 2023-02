Jesi ha trovato il Re "Lion" Cinque partite, tre gol

Prima di chiamarlo per l’intervista, un paio di domande, le stesse di tanti tifosi, un se le pone: il nome – che si pronuncia come è scritto - e perché uno con quelle qualità gioca a calcio in Eccellenza. La prima non è neppure tanto misteriosa. "L’anno prima che nascessi, il 1994, era uscito il film Il Re leone, a mia mamma piacque tantissimo". La seconda, nella sua semplicità è un pochino più complessa. "Mi sono fidato, parliamo sempre di calcio, di persone che non sempre hanno fatto o voluto il mio bene". La storia di Lion Giovannini, 27enne attaccante nato a Castel di lama , dove tuttora risiede con nonna, mamma, fratello e fidanzata – un ragazzo all’antica, ebbene si - è simile a quella di tanti coetanei, alcuni più fortunati, altri meno, approdato al grande calcio di serie A, Napoli, dopo la trafila, iniziata a nove anni, nelle giovanili dell’Ascoli Calcio. Poi cosa è successo? "Ho fatto delle scelte sbagliate affidandomi a persone sbagliate, scelte che ho pagato sulla mia pelle però ho ventisette anni e sono convinto di poter tornare a più alti livelli, fare il professionista è il mio obbiettivo". Un paio di campionati all’Atletico Ascoli poi all’inizio di quest’anno il trasferimento a Colorno, Eccellenza Emilia, prima del ritorno nelle Marche. "Con la Jesina c’era stato un abboccamento a inizio stagione, Colorno era l’occasione per isolarmi e fare un esperienza lontano da casa poi si è presentata l’occasione di tornare, non me lo sono fatto ripetere, mi hanno cercato tutte le società di Eccellenza tranne l’Atletico Ascoli, ma Jesi e la Jesina sono il meglio cui si possa aspirare. Qui ho trovato una società organizzata, persone come il presidente Chiarotti, il d.g. Amici uniche per serietà e competenza in un mondo non sempre cristallino come quello del calcio e tifosi che mi hanno accolto come un figlio: il massimo". Cinque partite a Jesi, tre gol, tutti decisivi. "E tutti senza tirare manco un rigore – scherza – a Colorno ne avevo segnati nove, sarei il capocannoniere indiscusso del girone. Decisive saranno le prossime tre partite, se le vinciamo non ci ferma più nessuno". In campo moto perpetuo e punto di riferimento, nella vita di tutti i giorni un ragazza tranquillo, se capita va ad aiutare Giada, la fidanzata che lavora in una enoteca a Porto San Giorgio. Tre volte a settimana si fa il percorso San Benedetto del Tronto Jesi in treno. Controindicazioni? "Macché, mi piace tantissimo, un oretta di treno e arrivi al campo più rilassato che mai".

Gianni Angelucci