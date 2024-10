Jesi, Judo Samurai sul podio in Germania: bronzo per Alex Ntipadem

Jesi (Ancona), 7 ottobre 2024 – Al via il progetto “Sport-Inclusione-Judo” organizzato dalla Judo Samurai Jesi alla palestra di Staffolo, un programma che prevede la partecipazione di ragazzi e ragazze diversamente abili o con difficoltà psico-sociali. Le lezioni di Judo adattato si protrarranno fino a maggio prossimo con cadenza bisettimanale e saranno condotte dai tecnici della Judo Samurai. “Il Judo – spiegano dalla società pluripremiata di Jesi - è una disciplina sportiva che si presta molto bene per questi ragazzi: il contatto fisico e la relazione che si instaura tra loro e con i Tecnici e con i normodotati fa sì che vengano stimolate tutte le componenti di uno sviluppo psicologico che li aiuterà nella vita normale al di fuori della palestra. Il progetto rappresenta un’opportunità di prevenire il disagio e permette ai bambini e alle loro famiglie una maggiore integrazione nella società, in un’ottica di cittadinanza sportiva. Il Progetto è stato riconosciuto e finanziato dalla locale Judo Samurai e dalla Fondazione Carifac. Il nuovo anno sportivo 2024-25 è appena ripartito con ottime prestazioni degli atleti jesini della Judo Samurai. Al torneo internazionale “Coppa Bmw di Lipsia”, in Germania, l’atleta jesino Alex Ntipadem si è classificato al terzo posto nella categoria 81Kg Cadetti, dopo quattro vittorie consecutive, cedendo al fortissimo ucraino in semifinale e vincendo la finale per il podio di bronzo contro un atleta di Lipsia. Ottenendo, tra l’altro, il premio per il miglior Ippon (punteggio di prestigio nel Judo). Ottima la prestazione anche di Mitraoui Dhia, quinto classificato 81 kg e settimi classificati Francesco Papalini e Nicola Carosi rispettivamente nei 55 kg e nei 66 kg. “Questo primo appuntamento internazionale - spiegano dalla società - proietta la locale Judo Samurai subito in vetta ai risultati nazionali e internazionali, considerando che al Torneo Bmw Judo di Lipsia hanno preso parte 800 atleti provenienti oltre che dalla Germania, dall’Austria, Danimarca, Belgio, Italia, Slovenia, Svizzera, Polonia, Israele e Ungheria, proiettando il Torneo under 18 tra i più prestigiosi d’Europa nella categoria. Inizia bene il Judo jesino e speriamo prosegua nella scia di questi risultati, che sicuramente arriveranno, considerato che l’atleta Alex Ntipadem è un talento che esprimerà negli anni a seguire un ottimo judo. Da rimarcare anche gli apprezzamenti ricevuti dal presidente del Judo Club Lipzig per il comportamento dei nostri atleti e la stima guadagnata nella gara, stage e iniziative collaterali che hanno caratterizzato la tre giorni di trasferta in Germania”.