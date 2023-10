"Jesi: La Jesina non vuole farsi illusioni, a Tolentino giusta testa e mentalità"

Ci fosse di mezzo il buon Jovanotti si potrebbe intonare un gioioso ‘ un raggio di sole per te...’ invece, trattandosi di calcio, e di Jesina, basta e avanzano i tre punti che rimettono in sesto la classifica e riporta o un minino di serenità in un ambiente scosso, e non poco, dalle micidiali sconfitte interne con Gallo (in coppa) e Montegranaro in campionato.

Gianfranco Amici che differenza c è stata tra la Jesina sconfitta in casa dal Montegranaro e quella vincente, appena sette giorni dopo, di Tolentino?

"Niente altro che la giusta testa e la giusta mentalità - non ha dubbi il d.g. leoncello- domenica ho visto finalmente una squadra decisa a fare risultato e desiderosa di riscattare la prova negativa, e anche poco fortunata di sette giorni prima.

Poi Kevin Trudo è stato bravo e opportunista a pescare il jolly, ma ripeto è stata tutta la squadra a volere fortemente questo risultato’.

Soprattutto non c’è stato, per fortuna, il crollo fisico dell ultimo questo d ora alla base della sconfitta col Montegranaro.

Adesso non resta che continuare sulla retta via e riprendere con la Sangiustese i punti persi malamente per la prima volta quest anno al comunale.

"Tolentino ci ha restituito un gruppo di ragazzi vogliosi di ben figurare e di farsi amare dai propri tifosi mostrando un senso di appartenenza che lascia ben sperare non solo per domenica ma anche per tutto il resto della stagione.

Gianni Angelucci