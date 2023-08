Jesi, la serie B con un Wachsmann in più: Rugby Jesi in campionato di B con Colorno, Romagna, Modena e Bologna

Il derby con San Benedetto poi in giro per l’Italia centrale contro le formazioni emiliano-romagnole, toscane e umbre. Inizia il prossimo 8 ottobre l’avventura del Rugby Jesi nel campionato di serie B, tra avversarie inedite e new entry per un girone che comprende Colorno, Romagna (Cesena), Modena, Bologna, Formigine, Pieve di Cento, Firenze, Lions Amaranto (Livorno), Cus Siena, Gubbio.

"Oltre alle avversarie classiche ci troveremo di fronte tante incognite e alcune novità – spiega Marco De Rossi, coach della Seniores e direttore generale della società, da quest’anno al lavoro anche sulle formazioni giovanili – sulla carta Colorno, Romagna, Modena e Bologna (la prima alla fine della stagione regolare direttamente in A2, ndr) sembrano avere qualcosa in più rispetto al resto del girone, noi proveremo a inserirci e comunque a mantenerci nelle zone medio alte della classifica, poi come sempre sarà il campo ad emettere i verdetti definitivi".

Tra le armi a disposizione del tecnico anche l’ultimo arrivato, il pilone Ronald Wachsmann. Passaporto della Repubblica Dominicana, classe 1989, dopo le giovanili a San Donà di Piave tanta serie A alle spalle con le maglie di Jesolo, Udine, Prato, Torino e ancora Udine, prima del momentaneo abbandono per motivi di lavoro. "Mi sono da poco trasferito ad Ancona per lavoro – spiega il neo pilone leoncello – ma tanta era la voglia di rimettermi in gioco. Mi sono informato su quali fossero le opportunità della zona e ho scelto Jesi per tradizione, vicinanza e livello tecnico del campionato. Per me si tratta di una sfida personale, dopo un periodo di sosta alla fine ha prevalso la nostalgia, non vedo l’ora di ricominciare e darò il massimo per farmi trovare pronto".

Gianni Angelucci