Jesi ospita Pomezia: una sfida al vertice

Una partenza positiva sia per Jesi che per la Clementina che stazionano nella parte sinistra della classifica del girone D. Entrambe vittoriose nell’ultimo turno conquistando l’intera posta. Nella settima giornata sfida di cartello per Jesi che ospiterà Pomezia. La Clementina salirà a Capannori. B1 femminile (girone D), sesta giornata. Santa Lucia-Nottolini Capannori 3-1, Valdarno-Liberi e Forti Firenze 1-3, Trevi-Jesi 1-3, Pomezia-Cesena 3-1, Montespertoli-Casal De’ Pazzi 0-3, Clementina-Pontedera 3-0. Ha riposato: Castelfranco di Sotto. Classifica: Castelfranco di Sotto 14; Pomezia, Casal De’ Pazzi e Jesi 12; Clementina e Cesena 11; Liberi e Forti 9; Santa Lucia 7; Montespertoli 6; Nottolini 4; Pontedera 3; Trevi e Valdarno 2. Prossimo turno, 1811: Nottolini Capannori-Clementina, Liberi e Forti-Castelfranco di Sotto, Jesi-Pomezia, Cesena-Trevi, Casal de’ Pazzi-Valdarno, Pontedera-Montespertoli. Riposa: S.Lucia.