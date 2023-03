Jesi prima va sotto, poi espugna Ravenna

2

JESI

3

Parziali: 25-11, 25-22, 20-25, 24-26, 16-18

MOSAICO : Ortolani 30, Mandà 1, Casali, Masotti (L2), Aluigi, Toppetti (L1), Casotti 1, Rubini 16, Haly 7, Marku 8, Giardi 14, Benzoni n.e., Vingaretti 2. All. Focchi

PIERALISI PAN JESI: Girini (L2), Cecconi (L1), Spicocchi 11, Pirro 21, Pepa n.e., Paolucci 9, Peretti 4, Angeloni 17, Usberti, Cusma, Milletti 13, Marcelloni n.e. All. Sabbatini

Arbitri: Pasquali ed Erman

"Grandissima prestazione a Ravenna, in casa della terza in classifica... Sotto 0 a 2, vittoria 3 a 2". Coach Sabbatini sottolinea con un post social la bella prova della sua squadra che espugna il campo ravennate al quinto set. Rimonta da applausi per le jesine che faticano all’inizio in ricezione e in attacco, perdendo nettamente il primo parziale e piegandosi alla avversarie anche nel finale del secondo set. Pirro e compagne rialzano la testa nella terza frazione, più continue in attacco e al servizio, meno fallose costringendo le locali al quinto set. Ravenna prova a scappare, ma poi la Pieralisi con coraggio, ambizione e personalità piazza la volata vincente.