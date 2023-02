Jesi punta sul fattore casa

Il fattore casalingo da far fruttare al meglio come unica, ed ultima, possibilità di centrare il traguardo dei play off. Sette gare in casa (San Miniato, Ristopro Fabriano, Tigers Romagna, Andrea Costa Imola, Goldengas Senigallia, Fiorenzuola, Luciana Mosconi Ancona, cinque in trasferta (Faenza, Empoli, Rieti, Matelica, Ozzano) il cammino assegnato dal calendario alla General Contractor nella parte finale del girone di ritorno. Un vantaggio, va subito detto, peraltro relativo finora quello arancioblù al PalaTriccoli con un saldo vittorie sconfitte (4-3) di poco superiore al 50% (bilancio sul quale pesa come un macigno, anche sotto l’aspetto del morale, lo ‘scippo’ dei due punti della vittoria contro Firenze finiti nella spazzatura) anche se le sconfitte, va detto a parziale consolazione, sono arrivate contro le big del girone Rieti, Faenza e Ozzano. Reduce dalla sconfitta di Piacenza dove si è esibita la versione double face - in balia dell’avversario per un tempo e mezzo, capace di una incredibile reazione e risalire dall’abissale – 21 fino al meno 2 – la General riparte domenica (PalaTriccoli palla a due alle 18) affrontando il San Miniato squadra ostica abbonata alla categoria unica formazione - scongiuri d’obbligo per gli amanti della statistica e della legge dei grandi numeri - a essere tornata regolarmente a mani vuote dalle precedenti otto trasferte di campionato. "Anche a nome dei compagni intendo ringraziare tutti quelli che la domenica vengono a sostenerci. Anche una persona in più – l’invito di capitan Massimiliano Ferraro dalle colonne di Basket Notizie, l’house organ dell’Aurora – a noi fa un enorme piacere perché ci teniamo a saper emozionare, a rappresentare al meglio la nostra città. Capisco che le sconfitte in casa possono pesare ma so che dipenderà soprattutto da noi"

Gianni Angelucci