Jesi schianta l’ultima della classe Tre punti d’oro

jesi

3

volley modena

0

Parziali: 25-13, 25-7, 25-19

PIERALISI PAN: Andreoli n.e., Girini (L2), Cecconi (L1), Spicocchi 5, Pirro 8, Paolucci 10, Peretti 7, Angeloni 15, Usberti 1, Cusma 1, Milletti 7, Marcelloni n.e. All. Sabbatini

VOLLEY MODENA: Otta 3, Kraja 4, Malenotti (L1), Amatucci, Lorenzi, Garavaglia (L2), Quinteros 5, Tonello 6, Sperati n.e., Boscani n.e., Coccoli, Malovic 3, Martinato 1, Fiore 1. All. Marazzi

Arbitri: Mochi e Mercuri

Vittoria in tre set e tre punti importanti per la Pieralisi Jesi. La formazione di Sabbatini non poteva sbagliare contro il Volley Modena, ultimo della classe e che ha ormai poco da dire al campionato, mentre la Pieralisi è alla ricerca della salvezza diretta. Jesi non sbaglia l’approccio partendo subito con grinta e aggressività prendendo subito il largo e continuando poi a comandare anche nel secondo e terzo parziale chiudendo agevolmente la sfida.