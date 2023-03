Jesi, vedi Imola e poi speri

Un testa a testa tra nobili decadute a caccia di un posto (il quarto per la precisione, l’unico e l ‘ultimo ancora disponibile) nella griglia play, quello tra General Contractor e Andrea Costa Imola, domenica prossima al PalaTriccoli (palla a due alle 18). A sette turni dalla fine della stagione regolare (ammesso che tale possa ritenersi un campionato dove una squadra da forfait alla fine del girone di andata stravolgendo il calendario e la consolidata alternanza di partite casafuori obbligando alcune formazioni, vedi Piacenza e Ancona, a un anomalo tour de force, tre trasferte consecutive, evento rarissimo persino in Eurolega …) parte la volata per aggiudicarsi il posto al sole lasciato libero dall’irresistibile trio battistrada Rieti, Faenza, Fabriano. Tra Jesi (24 punti) e Andrea Costa (18) i due punti in palio faranno tutta la differenza del mondo per chi riuscirà a conquistarli: indispensabili per la General per restare in scia a Piacenza (due punti sopra in classifica e impegno casalingo, sulla carta più che abbordabile, con i Tigers Romagna), addirittura da dentro o fuori per i romagnoli ancora matematicamente in corsa per i play off ma più realisticamente a caccia di punti pesanti per garantirsi un posto privilegiato (dal quinto all’ottavo) nella griglia degli spareggipermanenza nella B del prossimo anno. Leoncelli reduci da quattro successi negli ultimi cinque incontri e, soprattutto, la sensazione di aver finalmente ritrovato sopite energie di gruppo e rinnovata vitalità dall’innesto della coppia Varaschin Calabrese tra i protagonisti del confortante successo di Empoli. All’andata la General Contractor rimediò una delle sconfitte più cocenti della stagione (78 – 62) dopo una gara in costante affanno e in perenne svantaggio dal primo all’ultimo minuto. Per Merletto & C l’obbligo di far dimenticare il pomeriggio incolore del PalaRuggi e chiudere nel migliore dei modi un Febbraio e un Marzo dai risultati col profumo dei play off ... Anche perché domenica prossima, a Rieti contro la capolista, non ci sarà, presumibilmente, molto da divertirsi … Gianni Angelucci