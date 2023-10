Jesi Volley Cup, successo oltre ogni previsione

La Jesi Volley Cup, andata in scena al Palatriccoli nel fine settimana, è stata un vero successo, confermando tutte le migliori aspettative. L’Amministrazione comunale ringrazia Luca Vecci e l’intero staff di Jesi Volley

Sport per aver dato vita ad una manifestazione di alto livello che ha richiamato il pubblico delle grandi occasioni.

"Un ringraziamento – scrive il Comune di Jesi in una nota – che va esteso a tutti coloro che hanno collaborato attivamente per la migliore riuscita del torneo, a partire dal personale comunale e dai collaboratori della Uisp che ha in gestione l’impianto". Le quattro squadre partecipanti hanno offerto performances di alto livello tecnico: "In bocca al lupo per la prossima stagione ai club e agli arbitri che hanno preso parte al torneo. - le parole del sindaco Lorenzo Fiordelmondo e dell’assessore allo Sport Samuele Animali - Il Palazzetto era gremito come non lo si vedeva da tempo a dimostrazione che Jesi è palcoscenico ideale per manifestazioni sportive così prestigiose". La finalissima tra Lube Civitanova e Verona è stata la ciliegina sulla torta di una manifestazione che ha richiamato il grande interesse verso il volley, sport sempre più in crescita.