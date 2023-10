Jesina a Montefano per il sorpasso. L’Osimana non vince da un mese

Obiettivo sorpasso in classifica per la Jesina attesa a Montefano. I leoncelli sono distanti appena un punto dalla formazione di Mariani anche se non sarà una trasferta facile per i biancorossi per una serie di motivi: per l’emergenza infermeria, per le qualità e solidità dell’avversario, ma anche per la mancanza di tifosi jesini visto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti della provincia di Ancona. Non mancheranno i tifosi a sostenere invece Castelfidardo e Osimana. I primi (al San Giobbe di Filottrano) ospiteranno il Monturano alla ricerca della vittoria che manca alla squadra di Giuliodori da quasi un mese. Non mancheranno neanche i tifosi dell’Osimana a Tolentino per ‘onorare il gemellaggio’ che dura da decenni, come gli ultras osimani hanno scritto sui striscioni appesi in città. Un’Osimana che cercherà punti per risalire una classifica che preoccupa con la panchina di mister Senigagliesi che resta sempre in bilico nonostante la qualificazione alla semifinale di Coppa. Dall’altra parte ci sarà il debutto in campionato sulla panchina cremisi di Matteo Possanzini. Eccellenza, settima giornata (ore 15:30). Oggi: Atletico Azzurra Colli-Chiesanuova, Castelfidardo-Monturano (al San Giobbe di Filottrano), K Sport Montecchio-Maceratese, Montefano-Jesina, Montegiorgio-Urbania, Montegranaro-Civitanovese, Sangiustese Vp-Urbino, Tolentino-Osimana. Classifica: Urbino e Civitanovese 15; Urbania 12; Montefano 11; Montegranaro e Jesina 10; Chiesanuova, K Sport Montecchio e Castelfidardo 9; Maceratese 7; Osimana e Sangiustese Vp 5; Montegiorgio, Monturano e Tolentino 4: Atletico Azzurra Colli 2.