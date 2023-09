Jesina ai nastri di partenza: Mina Vagante a Jesi, Proteste e Incognite

Tra aperte contestazioni (anche in tempi recenti la curva ha espresso a chiare note il dissenso nei confronti della attuale dirigenza, ribadendo l’atto di fede nei confronti della squadra ma di non riconoscere, né riconoscersi, nell’attuale società) e le realistiche aspettative della parte più ‘malleabile’, diciamo così, della tifoseria, anche la Jesina è pronta a dare il calcio d’inizio alla nuova stagione. Tre anni dopo il doloroso sconcertante addio alla serie D (ultimissimo posto in classifica nel campionato vinto dal Matelica), i leoncelli si presentano ai nastri di partenza del campionato di Eccellenza con la consapevolezza di affrontare la stagione senza un ruolo preciso che non sia quello, piuttosto vago almeno nell’immaginario collettivo (sempre riferito alla tifoseria) di mina vagante e magari, perché no visto e considerato che le potenzialità, anche sotto l’aspetto tecnico non mancano, di squadra rivelazione del torneo. Aspettative reali e buoni propositi tutti da verificare per un organico che solo in minima parte ricalca quello della - deludente solo nello scellerato finale - passata stagione e con l’inserimento di alcuni elementi (gli esperti Belkaid e De Stefano i più attesi) di sicura affidabilità.

L’ultimo test, garauno di Coppa a casa del Montecchio, accreditata pretendente alla lotta al vertice, persa in zona Cesarini, ha fornito confortanti indicazioni sulla tenuta anche mentale del gruppo. Se sarà il caso di apportare ulteriori correzioni assicurano in società, saremo disposti a ulteriori sacrifici. Intanto il mese di settembre riserva ai leoncelli un tris di gare da brivido a Montegiorgio e Montecchio e al Carotti con l’Atletico Azzurra Colli: dice il saggio: prima vediamo poi giudichiamo.

L’organico a disposizione di mister Simone Strappini: Portieri Pistola, Sansaro Cantarini. Difensori T. Capomaggio, Lucarini, Mazzarini, Brega, Bugatti, Dentice, Grillo, Baah Donkor, Zandri. Centrocampisti Zagaglia, Pesaresi, Machedon, Giovannini, Garofoli, Re, Belkaid, P. Capomaggio. Attaccanti Trudo, Cordella, Nazzarelli, Ciavarella, Marcucci, Ottaviani, De Stefano.

Gianni Angelucci