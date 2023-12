Jesina, altro derby: c’è la Maceratese. L’Osimana contro il Chiesanuova

Un altro derby con la maiuscola per la Jesina che - dopo quello perso sul campo dell’Osimana - è attesa dalla sfida casalinga contro la Maceratese, con entrambe le squadre appaiate a quota 17 punti in classifica. Una Jesina che in settimana ha salutato Alessandro Pesaresi e Carmine De Stefano, ma che dovrà effettuare operazioni anche in entrata. Chi ha registrato in settimana l’arrivo di volti nuovi è invece l’Osimana che ha rinforzato il centrocampo con l’innesto di Luca Ambanelli e Nicholas Fermani, rispettivamente classe 2002 e 2001. Già oggi potrebbero essere utili alla causa giallorossa con l’Osimana chiamata alla seconda partita casalinga di fila.

Al Diana arriva la vice capolista Chiesanuova allenata dall’ex Roberto Mobili, l’allenatore della promozione in Eccellenza e fino alla stagione passata sulla panchina dei "senzatesta". In casa anche il Castelfidardo che ospita l’Urbania con la voglia di mettere alle spalle il pari beffa di Macerata arrivato ancora una volta nel finale.

Eccellenza, 13esima giornata (ore 14:30). Oggi: Castelfidardo-Urbania, Jesina-Maceratese, K SPort MOnteccio Gallo-Montegranaro, Montefano-Civitanovese (ore 14 a Recanati), Monturano-Urbino, Osimana-Chiesanuova, Sangiustese-Montegiorgio, Tolentino-Atletico Azzurra Colli.

Classifica: Montegranaro 24; Chiesanuova, Urbino e Civitanovese 22; K Sport Montecchio Gallo e Montefano 18; Maceratese, Jesina e Urbania 17; Castelfidardo e Tolentino 15; Osimana 13; Montegiorgio 9; Monturano C., Sangiustese Vp e Atletico Azzurra Colli 7.