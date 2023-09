Jesina cerca riscatto a Ancona: Osimana cerca la prima vittoria

Dal mercoledì alla domenica è sempre il K Sport Montecchio Gallo sulla strada della Jesina. Solo che questa volta i biancorossi saranno di scena in trasferta e sarà partita di campionato quella che si giocherà oggi allo Spadoni di Montecchio di Vallefoglia. Le due squadre si affrontano per la terza volta nel giro di poche settimane e finora è stato sempre il Gallo a cantare centrando pure quattro giorni fa la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia. "Ma quello di mercoledì in Coppa è stato un risultato bugiardo - fa sapere l’allenatore della Jesina, Simone Strappini che dovrà fare a meno di Giovannini squalificato –. Nel momento in cui siamo rimasti in dieci è cambiato tutto. Anche se il Montecchio è una squadra con una rosa ampia e di qualità, molto tecnica, una piazza importante, una delle favorite a vincere il campionato. Abbiamo però le armi per contrastarli, ma dovremmo tirare fuori una grande prestazione". Che servirà anche alle altre due formazioni della nostra provincia che come all’esordio giocheranno tutte in trasferta: Castelfidardo e Osimana. I primi saranno di scena a Tolentino dopo la batosta infrasettimanale patita in Coppa Italia al Diana. L’avversario è di qualità, costruito per lottare ai vertici, vista la qualità dell’organico tra cui figura l’ex capitano biancoverde Alessio Bracciatelli.

"Ci attende un match difficile visto che di fronte avremo una squadra attrezzata – afferma Alessandro Miotto in gol mercoledì contro l’Osimana –. Dobbiamo rifarci della sconfitta del derby. Ci dovremo concentrarci sui dettagli". L’Osimana invece scenderà a Montegiorgio e la squadra di Senigagliesi (che forse al Tamburrini porterà in panchina capitan Patrizi, dovrebbero rientrare Triana e Borgese) vorrà iniziare a galoppare anche in campionato dove averlo fatto in Coppa. Soprattutto i giallorossi vorranno togliere quello scomodo zero in classifica dopo due ko di fila. "Ci aspettiamo una prestazione uguale o migliore di quella in Coppa Italia" attacca speranzoso Epson Mosquera, giovane difensore giallorosso classe 2003.

Eccellenza, terza giornata. Oggi (ore 15:30): Atletico Azzurra Colli-Urbino, Civitanovese-Chiesanuova, K Sport Montecchio Gallo-Jesina, Montegranaro-Monturano, Montegiorgio-Osimana, Sangiustese-Montefano, Tolentino-Castelfidardo, Urbania-Maceratese. Classifica: Urbania e Urbino 6; Castelfidardo e Jesina 4; Montegranaro, Maceratese Chiesanuova, Sangiustese Vp e Civitanovese 3; K Sport Montecchio e Montegiorgio 2; Monturano C., Tolentino, Atletico Azzurra Colli e Montefano 1; Osimana 0.