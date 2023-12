Jesina, sigillo sul derby: "Una vittoria meritata"

Due vittorie e un pareggio per le "nostre" nella terzultima giornata d’andata in Eccellenza. Torna a vincere la Jesina, che fa suo il derby in casa contro la Maceratese, tornando al successo dopo la sconfitta di Osimo. Decide il gol di Cordella nella ripresa, dopo due legni colpiti dagli ospiti nel primo tempo. "Dopo una settimana travagliata, volevamo vincere e la squadra ha risposto presente. Nel secondo tempo siamo cresciuti fino al gol della vittoria, che è stata meritata", dice mister Simone Strappini. Continua la rimonta l’Osimana, che conquista la seconda vittoria di fila, vincendo con due reti contro il Chiesanuova. Segna sempre Alessandroni, arrivato all’ottavo centro in campionato, ma si sblocca, guarda caso contro la sua ex squadra, anche Tittarelli, al primo centro in campionato. I "senzatesta", nonostante due vittorie di fila, restano comunque in zona playout. "Ma è una vittoria che dà continuità al risultato positivo dell’altra domenica contro la Jesina – dice capitan Luca Patrizi –. Un successo sofferto colto con qualità, tecnica, ma soprattutto con quantità, spirito di sacrificio e tanta voglia di combattere. Una vittoria venuta in un giorno triste per Osimo e per l’Osimana, tenevamo tantissimo a poterla dedicare a Luca, il tifoso scomparso pochi giorni fa. A lui va questa vittoria, questa giornata positiva, questi tre punti e tutto il nostro calore". Tre punti che servono all’Osimana per agganciare all’11esimo posto il Castelfidardo (a quota 16). Quest’ultimo continua a camminare. La squadra di Giuliodori porta a casa un altro punticino (0-0 al Mancini contro l’Urbania), ma non il bottino pieno, che manca ai biancoverdi dalla terza giornata. Deluso l’allenatore fidardense. "Abbiamo affrontato un’ottima squadra, che ci ha creato qualche grattacapo. Il secondo tempo è andato meglio, ma non abbiamo fatto il gioco che volevamo. Il demerito è nostro, ci è mancata un po’ di qualità, di sicuro abbiamo fatto un passo indietro sotto l’aspetto qualitativo". Intanto nella squadra fidardense si registra la partenza di Enrico Nacciarriti, che lascia la squadra biancoverde per impegni di lavoro. Intanto, a due giornate dal termine del girone di andata, cambia la testa della classifica: la Civitanovese torna al primo posto in solitaria, grazie alla vittoria sul campo del Montefano e alla concomitante sconfitta di Montegranaro col Montecchio. Michele Carletti