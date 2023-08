Jesina: Strappini "No a stravolgimenti" - Amichevole con Fano a Jesi

Per il secondo sabato consecutivo il Polisportivo Cardinaletti ospita una amichevole dei leoncelli.

Dopo il Marina, squadra di Promozione, si passa al piano di sopra, Alma Juventus Fano, serie D.

Mister Simone Strappini, il calcio d’agosto - figuriamoci poi quello amichevole - lascia il tempo che trova, però cosa ha visto di buono e di meno buono nei 90’ di sabato scorso?

"La squadra ha fatto quello che avevo chiesto, e questo è positivo, di meno buono c’è che dobbiamo crescere e migliorare in tutto e su tutto".

Contro il Marina unico assente il portiere Moscatelli alle prese con qualche acciacco fisico, sarà lui il titolare in campionato o verrà sacrificato sull’altare degli under?

"Prematuro dirlo – non si sbilancia il mister – molto dipenderà dalla voglia dei singoli di guadagnarsi il posto da titolare. Vale per tutti, non solo per il portiere".

Cosa si aspetta dal galoppo con il Fano?

"Una buona prestazione dei singoli unita alla crescita del collettivo, è l’unico motivo per cui si giocano queste partite".

Esperimenti in vista?

"Qualcosa sicuramente andrà cambiato, ma senza stravolgere l’idea di gioco con cui è nata questa squadra".

In sette giorni dal Marina al Fano, un salto di due categorie, dal piano di sotto al piano di sopra, tutti abili e arruolati i suoi?

"Tutti a disposizione e pronti a dare il massimo. Siamo alla ricerca della nostra identità e misurarci con avversari di categoria superiore è un’occasione che va sfrutta nel miglior modo possibile".

Stadio Cardinaletti, calcio d’inizio alle 16.30. ingresso gratuito.

g.a.