Jesina, Strappini rilancia: "Punti col Montegranaro"

Il Postino suona sempre due volte? Il Gallo, contro la Jesina, si accontenta di tre. Sonori squilli. Almeno per il momento (per rivedere i leoncelli opposti ai pesaresi bisognerà aspettare l’anno nuovo, appuntamento al Comunale il 21 gennaio prossimo). Ci ha messo poco, non più di tre settimane, il Ks (nato dalla fusione tra Montecchio e Gallo Petriano) per guadagnare l’etichetta di bestia nera della Jesina, tre scontri diretti, due di Coppa uno in campionato.

Mister Strappini, quante ce ne saranno di squadre come il Ks nel vostro campionato?

"A mio parere quella pesarese è una delle tre più forti di tutta l’Eccellenza – conviene il tecnico leoncello –. Noi siamo finiti sul banco degli imputati per queste sconfitte dove, lasciatemi dire, ognuna ha motivazioni diverse: la prima abbiamo perso con un gol a tempo scaduto, mercoledì scorso al Comunale, con tanti giovani in quadra, ce la siamo giocata alla pari fino al 55’, domenica a Montecchio hanno deciso gli episodi, un eurogol e un calcio di punizione: sotto 0-2 dopo venti minuti non ci siamo abbattuti, siamo rimasti in partita fino al 90’, il terzo gol è arrivato a tempo praticamente scaduto".

Un inizio di campionato in chiaroscuro, una vittoria un pareggio una sconfitta. L’aveva immaginato così?

"Speravo di prendere qualcosa domenica, vuol dire che quello che non abbiamo preso contro il Gallo lo prenderemo contro il Montegranaro".

Cosa manca a questa squadra per competere a più alti livelli?

"Non grandi cose quello che serve dobbiamo trovarlo al nostro interno, maggior consapevolezza nei nostri mezzi, la capacità e la voglia di andare oltre i nostri limiti. Non voglio tornare al pessimismo dei discorsi estivi, farlo dopo una sconfitta significherebbe tornare indietro e sarebbe la cosa peggiore che può succedere adesso".

Ergo domenica col Montegranaro gara da non fallire.

"Avversario ostico da prendere con le classiche molle, noi però non possiamo permetterci passi falsi".

E se servisse qualche ritocco?

"Abbiamo alle spalle una società attenta al mercato, se si presenterà l’occasione giusta di sicuro non si tireranno indietro".

Gianni Angelucci