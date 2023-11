La Biagio conquista tre punti per il podio

VILLA S.MARTINO

0

BIAGIO NAZZARO

1

VILLA S.MARTINO: Cocco, Bonci, Balleroni, Paoli, Zaccarelli, Bellucci (18’ st Marinelli), Pasini (40’ st Ugolini), Tartaglia, Messina, Pantaleoni (47’ st Piccioni), Giannelli (17’ st Angelini). Panchina: De Santis, Bussetti, Cecchini, Sensoli, Bartolucci. All. Pompei

BIAGIO CHIARAVALLE: Nardini, Terranova, Guerri, Brocani, Ortolani, Petoku, Borocci, Cardinali, Canulli (17’ st Pieralisi), Parasecoli (18’ st Coppari), Montagnoli. Panchina: Maggiori, Pacenti, Sepielli, Bellardinelli, Bocchini, Zolfanelli, Anelani. All. Domenichetti

Arbitro: Alfonsi di San Benedetto.

Rete: 6’ st Canulli

Biagio corsara al Muraglia. I rossoblu si prendono altri tre punti portandosi al terzo posto. Il gol vittoria per gli ospiti arriva nella ripresa grazie a una splendida punizione di Canulli dopo un primo tempo in cui la Biagio si rende pericolosa con Montagnoli. Dall’altra parte i locali si fanno vedere con il duo Tartaglia e Pantaleoni. Dopo lo svantaggio il Villa San Martino ci prova con Giannelli e Pantaleoni, ma anche la Biagio sfiora in un paio di azioni il raddoppio.