La Biagio si risveglia e ritrova fiato per uscire dai playout: "Non guardo la classifica"

Era in cerca di conferme e la Biagio Nazzaro domenica l’ha trovate. Con la seconda vittoria consecutiva per i rossoblu conquistata di misura nel derby casalingo contro un Moie Vallesina con molte defezioni. Un gol di un altro under, Giacconi, dopo appena sei giri di lancette dal fischio d’inizio, decide la sfida. Per la Biagio dieci punti nelle ultime quattro uscite, il turno di riposo messo alle spalle e un altro derby in programma nella prossima giornata, a Barbara, un’altra squadra che sembra essere in ripresa almeno in trasferta seppur stazionando in zona playout e che insegue i rossoblu con cinque punti di ritardo (i gialloblu hanno violato il campo della Cagliese). Quattro sono invece i punti di distacco della Biagio dalla zona playoff. Quella parola sussurrata a fine partita dall’autore del gol, Giacconi, anche se mister Pazzaglia vuol tenere i piedi per terra. "Non guardo la classifica – le parole dell’allenatore dei chiaravallesi – dobbiamo continuare a giocare partita dopo partita. La vittoria è meritata per quanto abbiamo costruito nella prima parte della gara, ma non sono per niente soddisfatto della seconda parte. Partite così si devono chiudere prima". Cadono invece dopo otto risultati utili di fila i Portuali, nettamente, sul campo del Sant’Orso, chiudendo anche in dieci per l’espulsione di Santoni, non riuscendo a fare quello scatto che serviva per prendersi il secondo posto solitario nella giornata che ha visto riposare l’Urbania. Colpo vincente del Marzocca che riavvicina un Osimo Stazione che non va oltre il pari contro la Vigor Castelfidardo.