La bocciofila loretana protagonista nella diciottesima Coppa d’oro

Loreto protagonista anche a dicembre dopo che a novembre la bocciofila loretana avevo vinto il tricolore nei Campionati Italiani societari di Campobasso di terza categoria. E’ Loreto a trionfare infatti nella diciottesima Coppa d’Oro a Tolentino. Sul gradino più alto del podio salgono David Torresi-Fabio Cammertoni-Walter Buldorini, formazione esperta e ben centrata durante l’intero torneo che in finale superano con il punteggio di 12-6 il mix gioventù-esperienza costituito dalla formazione del Morrovalle Manuel Capponi-Moreno Capponi-Enrico Squadroni. E’ un trionfo per la società loretana nella competizione disputata alla Bocciofila Tolentino del presidente Claudio Pascucci.

Due gradini del podio sono occupati da rappresentanti del Loreto visto che in terza posizione si piazzano Franco Sampaolo-Massimiliano Magliani-Moreno Savoretti (Loreto) battuti in semifinale 12-8 nel derby loretano proprio contro Torresi- Cammertoni-Buldorini.

La gara per formazioni di terna vede la partecipazione di 92 terne che si sono sfidate nell’arco di due settimane nei gironi di qualificazione per poi ritrovarsi per le fasi finali al bocciodromo della località Le Grazie di Tolentino. Caratteristica della gara, diretta da Giulio Zampetti, era il vincolo di categoria dei membri delle terne.

Non potevano a esempio esserci due giocatori di categoria A nella stessa formazione e con un giocatore di A non potevano esserci due giocatori di B (almeno uno doveva essere di categorie C o D).