La C Gold parla argentino Sutor e Robur ambiziose

Il campionato di basket maschile C Gold è arrivato alla nona giornata di ritorno. Il girone Marche-Umbria vede impegnate 14 squadre, di cui ben 10 marchigiane. Dopo le prime 21 partite è impressionante il ruolino di marcia della capolista Civitanova, sconfitta solo tre volte e protagonista assoluta del torneo. Partita in sordina, cresciuta in maniera esponenziale, la Robur Osimo ha scalato le posizioni fino alla seconda piazza, a quattro lunghezze dalla prima. A seguire, nello spazio di appena quattro punti, inseguono Bramante, Portorecanati, Pisaurum e Valdiceppo. Un torneo avvincente che propone molti derby e che vede iscritte società dal passato nobile come la Sutor Montegranaro e la Robur Osimo. Valori in campo talvolta importanti, considerato ad esempio che nella stessa Osimo gioca Rodriguez Suppi, reduce dalla massima serie albiceleste, e attuale top scorer del girone. Un campionato che parla sempre più argentino, visto che molti team hanno pescato talenti in sud america, in Argentina specialmente, per regalare maggiori ambizioni al proprio roster. Le statistiche infatti dicono che nella top ten dei marcatori ben cinque cestisti sono argentini. La cifra tecnica globale ne guadagna e lo spettacolo porta molti appassionati a seguire questo torneo. Nello scorso week end le prime sei della classe hanno tutte vinto i rispettivi match, lasciando inalterate le posizioni alte della graduatoria. Vittoria corsara per Bramante Pesaro, nell’impegnativo campo di Foligno e sofferta quella di Civitanova, in casa, contro la coriacea Todi. Osimo ha surclassato il fanalino di coda Sanbenedetto, mentre Pisaurum, Montegranaro e Portorecanati hanno avuto vita facile rispettivamente contro Assisi, Jesi e Montemarciano. Ci sono ancora quattro turni da giocare e otto punti in palio per aggiudicarsi le migliori posizioni di classifica in vista play off. Nella seconda fase, che inizierà a metà aprile, le prime 12 si sfideranno in un turno ad eliminazione al meglio delle tre gare. Le vincenti si affronteranno nelle tre finaline, da cui usciranno altrettante squadre che verranno ammesse alla Interregionale, nel campionato 202324. Nel fine settimana in arrivo, interessante lo scontro fra le due nobili decadute, Sutor e Robur, in programma sabato pomeriggio a Montegranaro.

Marcello Morichi