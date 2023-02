La Campana-band sfiora l’impresa

26

CAMERANO

25

MACAGI : Mihail, Santamarianova, Fioretti, Tapuc, D’Agostino 2, Ciattaglia 4, Ottobri, Mangoni 6, Somogyi 2, Bordoni, Gomes 7, Latini, Strappini 2, Rossetti, Santamarianova, Comopagnucci, Codina Vivanco 3. All. Palazzi

CAMERANO: Sanchez, De Grandis 3, Laera 9, Gardi 1, Marinelli 2, Brilli, Errico 1, Covali, Antonelli, Ballerini 2, Casavecchia 1, Cirilli 4, Vagnoni 2, Gambini, Chirivì Grassi, Rossi. All. Campana

Arbitri: Fasano-Lorusso

Camerano sfiora l’impresa sul campo della capolista. Finisce 26-25 per Cingoli alla fine di una sfida di alto livello con la formazione gialloblu che viene rimontata solo nel finale. Una vera e propria beffa per la squadra di Campana, in un match appassionante e ricco di colpi di scena, giocato sul filo dell’equilibrio.