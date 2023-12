La capolista a Fabriano. Un’insidia per i Dockers

Dopo la Biagio Nazzaro un altro ostacolo importante sulla strada della capolista Portuali. I dorici di Ceccarelli domani andranno a fare visita al Fabriano Cerreto, terzo e a quattro punti dalla vetta. In attesa del big match di giornata del girone A di Promozione che si disputerà all’Aghetoni di Fabriano tra le due squadre più in forma del campionato, oggi in programma tre sfide per le "nostre". Il Moie Vallesina fresco di qualificazione alla semifinale di Coppa Italia a spese della Biagio ospita un Osimo Stazione che ultimamente si trova meglio in trasferta che in casa. La Castelfrettese - con un Palazzi in più - cercherà di rintuzzare la voglia di sorpasso in classifica del Gabicce Gradara. Domani test importante per la Biagio contro la vice capolista S.Orso mentre il Marina cercherà la seconda vittoria di fila sul campo del Vismara. Intanto nell’anticipo di ieri la Fermignanese vince (0-1) sul campo del Villa S.Martino. Nel girone B oggi la capolista Vigor Castelfidardo scende a Monterubbiano con l’intenzione di continuare la striscia vincente (quattro vittorie consecutive). Fuori casa anche l’altra capolista Matelica di scena nell’insidioso campo del Monticelli. PROMOZIONE, 14^ giornata (ore 14:30). Girone A. Oggi: Atletico MondolfoMarotta-Barbara Monserra, Castelfrettese-Gabicce Gradara, Moie Vallesina-Osimo Stazione. Domani: Biagio Nazzaro Chiaravalle-S.Orso, Fabriano Cerreto-Portuali Ancona, Pergolese-Valfoglia (ore 15), Vismara-Marina. Ieri: Villa S.Martino-Fermignanese 0-1. Classifica: Portuali Ancona 27; S.Orso 24; Fabriano Cerreto 23; Biagio Nazzaro, Marina e Moie Vallesina e Fermignanese 20; Barbara Monserra, Pergolese e Valfoglia 18; Castelfrettese e Osimo Stazione 14; Gabicce Gradara e Atletico MondolfoMarotta 12; Vismara 10; Villa S.Martino 9. Girone B. Oggi: Sangiorgese M.rubbianese-Vigor Castelfidardo (al Mariotti di Monterubbiano), Appignanese-Rapagnano, Atletico Centobuchi-Elpidiense Cascinare, Aurora Treia-Palmense, Corridonia-Cluentina (ore 15), Casette Verdini-Potenza Picena, Monticelli-Matelica, Trodica-Porto S.Elpidio. Classifica: Vigor Castelfidardo e Matelica 25; Trodica 22; Elpidiense Cascinare 21; Atletico Centobuchi, Corridonia e Monticelli 20; Cluentina 18; Sangiorgese M.e Porto Sant’Elpidio 17; Casette Verdini e Palmense 14; Appignanese 13; Aurora Treia 12; Rapagnano 11; Potenza Picena 10.