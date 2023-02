La capolista Filottranese attesa dal Montemarciano Il Sassoferrato sfida Staffolo e guarda alla vetta

Le prime tre nel giro di due punti. La Filottranese è rimasta da sola in vetta del girone B di Prima Categoria visto che la Castelfrettese non è andata oltre il pari nel recupero infrasettimanale sul campo della Sampaolese. Oggi i ragazzi di Malavenda sono attesi dall’ostica trasferta di Montemarciano. In attesa, al secondo posto e a un punto dalla vetta, è salito quel Sassoferrato Genga che domenica ha impattato proprio in casa della capolista prima di vincere segnando sei gol mercoledì contro il Colle 2006, nel recupero sempre della prima giornata di ritorno. Oggi il Sassoferrato ospita lo Staffolo, mentre la Castelfrettese è attesa dall’insidiosa trasferta di Santa Maria Nuova sul campo della Labor. Il Borgo Minonna riceve il Villa Musone, mentre il Castelbellino sarà a San Paolo di Jesi. Prima Categoria, 3^ giornata di ritorno. Oggi (ore 15): Borgo Minonna-Villa Musone, Labor-Castelfrettese, Loreto-Castelleonese, Montemarciano-Filottranese, Real Cameranese-Chiaravalle (ore 14:30), Sampaolese-Castelbellino, Sassoferrato Genga-Staffolo, Monserra-Colle 2006. Classifica. Filottranese 34; Sassoferrato Genga 33; Castelfrettese 32; Borgo Minonna 27; Castelbellino 26; Labor, Staffolo e Chiaravalle 25; Castelleonese 23; Monserra e Sampaolese 22; Montemarcinao 21; Real Cameranese 20; Villa Musone 18; Colle 2006 7; Loreto 3.