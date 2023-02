La capolista Molfetta s’inchina Super Ancona fa la gara perfetta

ancona

3

molfetta

0

Parziali: 25-22, 25-20, 25-20

BONTEMPI THE BEGIN HOTELS : Rosa 5, Sabbatini, Larizza 1, Giombini, Silvestrelli, Albanesi, Gasparroni, Marconi 10, Schiavoni, Durazzi 5, Tomassetti 14, Magini, Bugari, Santini 15. All. Della Lunga.

INDECO MOLFETTA: Ruggiero 11, Saraceno, Utro, Cappelluti, Pisani, Del Vecchio 9, Fiorillo, Ciccia 1, Lorusso 12, La Forgia 4, Bernardi G. 3, Gadaleta, Bernardi I., D’Alto, Tritto 6, Aiello. All. Difino

Impresa dell’Ancona che riesce dove finora avevano fallito le altre. Di fermare la marcia vincente della capolista Molfetta salita nella Dorica non al completo (non c’è bomber Fiorillo influenzato), ma da imbattuta e a punteggio pieno. Un’affermazione netta e meritata da parte degli anconetani che rilanciano le ambizioni della squadra di Della Lunga. Molto combattuto il primo set con i padroni di casa che scendono in campo senza nessun timore reverenziale mostrando un gioco fluido e piazzando la stoccata vincente nel finale. Quasi simile l’andamento del secondo set con i locali più freddi nei palloni decisivi. Tenacia e carattere che non mancano ad Ancona neanche nel terzo e ultimo set quello dell’apoteosi finale. Per Molfetta termina dopo quattordici turni l’imbattibilità, con i pugliesi che non mostrano mordente e precisione, merito di un’Ancona scesa in campo con il giusto atteggiamento e la massima concentrazione. "La partita di sabato è stata la conferma che spesso il nostro è un problema di concentrazione e di atteggiamento - dice coach Della Lunga -. Non è possibile giocare una partita come quella contro la capolista, a distanza di una settimana da quella particolarmente brutta disputata a Turi, con appena tre allenamenti di tecnica in più. Mi dispiace perché abbiamo buttato al vento tante occasioni".