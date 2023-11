La capolista riposa, turno da sfruttare

L’ottava giornata nel girone E della B maschile vede il turno di riposo per la capolista Ferrara. Potrebbe essere un turno favorevole per le nostre. Oltre Ancona che ospita la Lube gioca in casa Osimo che riceverà San Marino. Più ostica la trasferta di Castelferretti a Macerata. Loreto al PalaSerenelli andrà all’assalto di Ravenna. B Maschile: San Severino Marche-Macerata 1-3, Castelferretti-Osimo 3-2, San Marino-Loreto 2-3, Rubicone San Mauro Pascoli-Lube Civitanova 3-0, Ravenna-Forlì 3-0, Ferrara-Ancona 2-3. Classifica: Ferrara 19; Ancona 15; Castelferretti e Osimo 14; Macerata 12; Loreto 11; Ravenna 10; San Severino Marche 8; Rubicone 7; San Marino 5; Forlì e Lube Civitanova 4; Potentino 3. Turno 25-11: Potentino-San Severino Marche, Macerata-Castelferretti (ore 17), Osimo-San Marino (ore 17:30), Ancona-Lube Civitanova (ore 17:30), Forlì-Rubicone. Il 26 (ore 17): Loreto-Ravenna.