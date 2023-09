"La carica dei tifosi ci dà forza. Giocheremo al massimo per loro"

Marco Donadel, terza partita in una settimana, quali indicazioni in questi pochi giorni?

"Quando ci sono partite così ravvicinate a livello fisico cambia tutto, ma quando ci sono quattro giorni per preparare la partita comunque si lavora bene, c’è tempo per recuperare le forze".

Avete parlato del secondo tempo di Cesena?

"Certo, sicuramente un secondo tempo brutto da vedere, e parlarne ti fa anche soffrire. Abbiamo cercato di analizzare il black out mentale, stiamo lavorando tanto su questo. Non deve più succedere, vai a rovinare tre partite in crescita, per organizzazione e sicurezza, e rischi di perdere le certezze. Ci siamo guardati negli occhi, sappiamo che contro la Juventus dovremo lottare dal primo all’ultimo minuto, che poi è la base, visto tutto l’affetto ricevuto".

Dopo Cesena si sente particolarmente sotto pressione?

"Particolarmente no. La pressione fa parte del nostro mestiere. D’altra parte ho esordito a 17 anni e so che ci sono momenti positivi e negativi, è normale. Fa parte della crescita della squadra, i dubbi quando si perde vengono fuori anche più forti e vieni preso di mira perché la sconfitta è stata brutta. Normale che certe situazioni vadano di pari passo con i risultati".

Gatto out a Cesena, come lo spiega?

"Gatto per noi un giocatore importantissimo. Scherzo sempre con lui, gli dico sempre che diventerà un grande allenatore. Pensavo che a Cesena fosse una partita tirata e che avrei avuto bisogno di lui soprattutto nella ripresa. Ho fatto questa scelta, visto il risultato potrei dire che è sbagliata, dovremmo rigiocarla con Gatto per saperlo".

Come è riuscito a ricaricare la squadra in questi pochi giorni?

"Cerco sempre di trasmettere serenità, abbiamo lavorato anche su questo, durante l’estate, e tutti questi discorsi fatti in due mesi ti portano a rientrare nei ranghi quando ci sono débacle come quelle di Cesena. La squadra in allenamento ha dato tantissimo, s’è sfogata, e questo ci ha aiutato a concentrarci sulla prossima partita. E poi la vera carica a fine partita è arrivata dai tifosi che davanti alla squadra hanno cantato sempre più forte e sono riusciti a non farle sentire la festa del Cesena. I ragazzi mi hanno detto che lo hanno sentito molto e hanno trasformato la delusione in voglia di riscatto".

La Juve Next Gen: che avversario si aspetta?

"Il rischio più grande è quello di dire che questa squadra ha zero punti. Ha grandissime qualità tecniche, è una delle squadre più forti del girone, dobbiamo preparare la partita come facciamo sempre".

Farà un po’ di turnover?

"Sono solo scelte per mettere sempre in campo la squadra migliore in base al momento, non lo chiamerei turnover".

Obbligatorio vincere?

"Lavoriamo sempre per questo. E spero che la curva e lo stadio ci sostengano per novanta minuti".

g. p.