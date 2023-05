La carica della Nord "Tutti allo stadio"

La partita di domani sarà diretta da Matteo Centi di Terni, al suo fianco gli assistenti Pietro Pascali di Bologna e Roberto Allocco di Bra, quarto ufficiale Roberto Lovison di Padova. Centi non ha mai arbitrato l’Ancona. Intanto procede spedita la prevendita per il match di domani: tifoseria biancorossa in fermento, la Curva Nord ha attaccato striscioni per invitare il popolo dorico a recarsi allo stadio, uno si trova esposto sulla curva di Re Formaggio, dietro la chiesa del Sacramento. L’invito è esplicito anche sulla pagina Facebook della Nord: "A difesa dei nostri colori tutti allo stadio!"